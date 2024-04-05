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"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Макфа" и "Смак" продолжают работу в штатном режиме, сообщили сайты компаний.

"Предприятие продолжает работу в штатном режиме! Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки", - отмечается в сообщении "Макфы".

На сайте "Смака" опубликован такой же текст с добавлением: "остановка технологического процесса не планируется".

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4 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что информация о приостановке работы предприятий группы "Макфа" не соответствует действительности - компания продолжает работать, а принятые обеспечительные меры не влияют на выплату зарплаты.

Информацию о приостановке работы предприятий он назвал "пиар-фантазией" юристов, растиражированной в СМИ, которая была создана "ради искусственного создания социальной напряженности и давления на суд в пользу бенефициаров холдинга".

28 марта заместитель генпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в России производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры по иску - запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний. Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, часть из них возвращены.

В исковом заявлении (копию "Интерфаксу" предоставил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчиков), Генпрокуратура требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.

Генпрокуратура Игорь Трунов Макфа Смак Михаил Юревич Вадим Белоусов
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