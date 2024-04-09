Суд 6 мая рассмотрит по существу иск о передаче активов "Макфы" государству

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска назначил на 6 мая основное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, сообщил журналистам Вячеслав Плахотнюк - адвокат, представляющий интересы ряда ответчиков.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" подтвердили, что слушание дела по существу назначено на 6 мая.

9 апреля прошло предварительное заседание по этому иску. Суд по ходатайству представителя Генпрокуратуры и вопреки позиции ответчиков решил рассмотреть иск по существу на закрытом заседании.

Замгенпрокурора 28 марта подал в Центральный суд иск к "Макфе", одному из крупнейших в России производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

По ходатайству Генпрокуратуры об обеспечительных мерах по иску суд запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний. Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, часть из них возвращены.

В исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Игорем Труновым, представляющим интересы ответчиков по иску), Генпрокуратура требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

9 апреля представитель Генпрокуратуры просил закрыть рассмотрение иска, указав, что в материалах есть данные уголовного дела, которое расследуется в отношении Михаила Юревича и иных лиц и представляет следственную тайну, а также материалы, касающиеся персональной информации ответчиков, в частности, справки о доходах Юревича и Вадима Белоусова.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич был главой Челябинска, затем - с 2010 по 2014 год - губернатором Челябинской области, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.