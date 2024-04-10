"Ариант" оспорил отказ передать суду общей юрисдикции спор о взыскании 105 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Группа компаний "Ариант"" подало апелляцию на отказ суда передать суду общей юрисдикции дело о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и об изъятии в счет него в пользу России активов группы компаний "Ариант".

Как говорится в картотеке арбитражных дел, соответствующая жалоба подана 10 апреля на решение Арбитражного суда Челябинской области от 4 апреля. Аналогичную апелляцию 8 апреля подал Михаил Антипов (входит в число ответчиков по делу - ИФ).

Ранее в судебном заседании до его перевода в закрытый режим защита заявляла ходатайства о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции, поскольку ответчиками по иску являются физические лица. Суд такие ходатайства отклонил.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу Российской Федерации активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмилы Антиповой, Михаилу Антипову, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей. Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По иску были приняты обеспечительные меры.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых - ИФ). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом - винодельню "Кубань-Вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний "Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля - у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе.