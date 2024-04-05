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Суд закрыл процесс по делу о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев промышленной группы на базе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) в закрытом режиме, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как пояснила судья, такое решение принято в связи с тем, что в материалы дела представлены документы с грифом "ДСП", в частности о работе ферросплавных предприятий. Также, по ее словам, дело связано с рассмотрением другого судебного иска - о передаче государству заводов группы ЧЭМК, которое также рассматривалось в закрытом режиме.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что 14 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с Юрия и Людмилы Антиповых, а также Михаила Антипова и АО "Компания Эталон". Первоначально сумма к взысканию была заявлена в размере 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура уточнила требования, потребовав взыскать неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей, в счет него изъять в пользу РФ активы ГК "Ариант".

Речь идет о принадлежащих ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант". Также ведомство потребовало изъять 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". В число ответчиков были включены ООО "Группа компаний Ариант", аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного производителя кирпича - группу компаний Furbau.

Генпрокуратура ЧЭМК Челябинск Юрий Антипов Людмила Антипова
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