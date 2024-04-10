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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Около 4,5 тыс. человек вывезли из возможных зон подтопления в Курганской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области превентивно эвакуированы несколько тысяч человек, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в среду.

"Превентивная эвакуация объявлена везде, людей вывозим из зоны потенциального подтопления. Сегодня самое большое количество эвакуированных - перед Звериноголовском и в Звериноголовском муниципальном округе. Уже 4,5 тыс. человек суммарно по Курганской области (...) эвакуировано", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, из общего числа эвакуированных более 550 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные - разъехались по родственникам.

Шумков напомнил, что превентивная эвакуация была объявлена во всех шести муниципальных округах, через которые проходит река Тобол - Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном, Кетовском, а также в Кургане.

Как сообщалось, в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. В зону подтопления могут попасть населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Курганская область
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