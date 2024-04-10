Сбросы воды в основные реки Курганской области сокращены в два-три раза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Водохранилища в Казахстане и в Челябинской области снизили сброс воды в два-три раза, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Прибытие воды со стороны Казахстана идет по двум водоносным источникам. Это река Уй, она идет через Челябинскую область. Там сброс осуществляет Троицкое водохранилище. Объем сбросов 1,1 тыс. куб.м в секунду снизился до 400 метров в секунду", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

А с юга течет река Тобол, в который река Уй впадает. "Она проходит через Каратомарское водохранилище в Республике Казахстан (...) Там объем сброса в пик был 3,3 тыс. куб.м в секунду, а сейчас он 1,6 тыс. куб.м в секунду", - отметил Шумков.

По его словам, в Курганской области эту воду первыми "встречают" Целинный и Звериноголовский муниципальные округа. Там уже подтоплено несколько населенных пунктов.

В Звериноголовском подъем воды за сутки с небольшим составил более 3,5 метров, а в Кургане вода нарастает медленнее - в сутки ориентировочно на 40-50 см.

"Вчера мы облетали (...) Тобол. Как раз на уровне Звериноголовского Тобол наполнил полностью пойму, а дальше пока держится в русле. Вот пойма пока не полностью заполнена. То есть пойма "съедает" часть воды. (...) Мы очень надеемся, что пойма "съест" часть воды, но готовимся к худшему варианту", - добавил Шумков.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Кургане может превысить исторический максимум - отметку в 1087 см.