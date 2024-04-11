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Песков отметил изменение геополитической ситуации со времен проекта стамбульских соглашений

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что с момента выработки стамбульских соглашений по украинскому урегулированию геополитическая обстановка радикально изменилась и не учитывать это было бы недальновидно.

На вопрос журналистов относительно планов МИД Швейцарии использовать стамбульский документ в качестве основы для мирного процесса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Ситуация изменилась, и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года, и не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно".

Касаясь того, при каких условиях Москва готова участвовать в планируемом в Швейцарии саммите по украинской "формуле мира", представитель Кремля отметил: "Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой "формуле мира".

"Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России – он бессмысленен, по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", - добавил Песков.

В среду, 10 апреля, Песков сказал, что при разрешении ситуации на Украине следует учитывать новые геополитические реалии: у России появились четыре новых региона.

"Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие, и в РФ они другие. РФ стала больше, у нее появилось четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который призывал к завершению конфликта на Украине с соблюдением принципа территориальной целостности. Он реагировал на сообщения о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться от Киева территориальных уступок.

Дмитрий Песков Швейцария Украина
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