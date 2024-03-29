Песков отверг идею выработки в Швейцарии правил для переговоров с Киевом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемым следовать каким-то правилам, которые могут быть выработаны участниками саммита по "формуле Зеленского", заявили в Кремле.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что переговоры с Россией могут пройти между двумя саммитами в Швейцарии, причем общение должно проходить по согласованным правилам,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ выработанным участниками этого мероприятия.

Песков подчеркнул, что такое заявление противоречит запрету, который установлен президентом Украины на ведение переговоров с Россией.

"Во-вторых, для нас не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что это единственное, что можно сказать в ответ на эти заявления.