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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Путин заявил, что для переговоров по Украине нужно понимать, с кем можно иметь дело

Базой для переговоров он назвал стамбульские договоренности

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После обмана Запада Россия должна понять, с кем может иметь дело в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил на пресс-конференции в Китае президент России Владимир Путин.

"Нас в очередной раз обманули (по отказу от стамбульских договоренностей). Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени можно доверять", - сказал он.

"Мы, конечно, сейчас анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении, смотрим, конечно, и на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Женеве. Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся, но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны", - добавил президент.

Он еще раз подчеркнул, что не Россия, а Украина вышла из переговорного процесса.

"Они заявили о том, что собираются нам нанести стратегическое поражение, и они сказали о том, что будем воевать до конца, собственно, до последнего украинца. Они все это сделали своими руками", - подчеркнул Путин.

"У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас же документ лежит, подпись стоит. Какие еще там дополнительные условия, о которых мы никогда не слышали ничего? В чем смысл этого мероприятия (встреча в Женеве) понятно - собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум. Такого развития событий не будет", - заявил Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Запад Стамбул Украина Женева
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