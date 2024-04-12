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Минстрой доработает нормы о плате за обслуживание газового оборудования в домах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой России готов пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"С учетом предварительно проведенной работы Минстрой России готов в оперативном порядке рассмотреть обращение Государственной Думы и представить необходимые предложения. Вместе с тем, Минстроем России проводится анализ случаев необоснованного завышения размера платы за обслуживание газового оборудования в отдельных регионах", - говорится в сообщении.

В свою очередь первый заместитель исполнительного директора ассоциации "Совет ЖКХ" Ольга Сердюк пояснила, что любая методика должна дорабатываться с учетом практики. Нормы, предложенные Минстроем, нуждаются в контроле за тем, как они реализуются.

"Контроль за ценообразованием, особенно в ситуации, когда нет возможности выбора, потому что компании, которые обслуживают газовое оборудование, монополисты на этом рынке, с моей точки зрения, должны были бы отнесены к сфере деятельности ФАС. Сейчас этого не сделано, поэтому органы, регулирующие тарифы, не работают с этой темой", - подчеркнула Сердюк.

По ее словам, было бы вернее отнести это к сфере деятельности тарифного регулирования.

Госдума ранее обратилась к Минстрою с просьбой пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным ростом этой стоимости в некоторых регионах. Кроме того, в обращении предлагается рассмотреть вопрос "об организации мониторинга размера платы за техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО". В постановлении говорится, что после принятых министерством методических указаний по расчету размера платы за техобслуживание ВКГО и ВДГО она резко выросла, например, в Самарской области – в 1,5-3,3 раза.

Минстрой Госдума
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