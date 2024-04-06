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Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Внесены комплексные изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), так как существующие санкции в должной мере не работают.

Законом устанавливается ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации. Также устанавливается ответственность за недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов, и за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания увеличивается до 5-10 тысяч рублей (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц санкция, согласно закону, составит до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования для физлиц предусмотрен штраф в размере 5-10 тысяч рублей, должностных лиц - 25-100 тысяч рублей, а юридических лиц 200-500 тысяч рублей.

Такие же штрафы вводятся за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

При нарушении требований к порядку выполнения диагностики газового оборудования должностным лицам будет назначен штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей, юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей. При самовольной установке газового оборудования или его замене предлагается штрафовать физлиц на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц на 25 -100 тысяч и юрлиц на 200-500 тысяч.

Владимир Путин КоАП
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