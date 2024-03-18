Розничная продажа водки в РФ в январе-феврале выросла на 1,2%, вина - на 3,7%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи водки в РФ в январе-феврале составили 12,1 млн декалитров (дал), что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньяка было продано 2,4 млн дал (на 9,3% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 19,1 млн дал (на 5,1% больше).

Розничная продажа тихих вин выросла на 3,7%, до 8,4 млн дал, игристых (шампанских) - на 10,9%, до 3,4 млн дал, ликерных - на 15,3%, до 188,3 тыс. дал.

Реализация слабоалкогольных напитков увеличилась на 6,8%, до 2,95 млн дал.

Всего в январе-феврале в РФ было продано 36,5 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,7% больше, чем годом ранее.