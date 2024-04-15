В Оренбурге за сутки подтопило больше двух тысяч домов и участков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге к утру понедельника оставались затоплены 10656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома, за сутки затопило еще 1000 домов и 1000 участков, сообщила пресс-служба мэрии города.

С подтопленных территорий эвакуировали больше 1,7 тысячи человек, в том числе 170 детей. Количество эвакуированных за последние сутки увеличилось на 28 человек. В пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 детей. За сутки в ПВР прибыли еще 33 человека.

Отмечается, что в связи с угрозой подтопления в село Краснохолм, поселки Красный Партизан и Троицкий направлены спасатели "для проведения своевременных мероприятий по эвакуации".

В Орске, который первый столкнулся со стихией, работают оценочные комиссии, которые составляют заключения об утрате имущества.

В частности, за три дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим орчанам до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. "Мы планируем провести эту работу за две недели. Чтобы обойти все 6995 подтопленных домов, мы должны проходить по 500 домовладений в сутки", - написал мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, по состоянию на 8:00 понедельника гидрологическая обстановка в регионе "остается стабильной". Уровень воды в реке Урал у Орска за сутки упал на 60 см и составляет 620 см, в Оренбурге снизился на 16 см - до 1169 см.

Волна паводка сейчас идет на юго-запад Оренбуржья, в сторону Илекского района.