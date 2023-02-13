Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Кадыров заявил о покушении на командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о покушении на жизнь своего помощника, командира спецназа "Ахмат" и заместителя командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова.

"Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом.

"Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", - добавил Кадыров.

Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества.

"Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", - сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров Чечня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

Что произошло за день: воскресенье, 12 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 11 февраля

"Роскосмос" проверит, не стала ли утечка теплоносителя систематической проблемой "Союзов" и "Прогрессов"

"Роскосмос" проверит, не стала ли утечка теплоносителя систематической проблемой "Союзов" и "Прогрессов"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 12,8 тыс. человек

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });