Кадыров заявил о покушении на командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о покушении на жизнь своего помощника, командира спецназа "Ахмат" и заместителя командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова.

"Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом.

"Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", - добавил Кадыров.

Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества.

"Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", - сказал Кадыров.