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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Бастрыкин поручил возбудить дело об отравлении командира отряда "Ахмат" Алаудинова

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СК возбудить уголовное дело о попытке отравления командира отряда "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил телеграм-канал комитета.

Подробностей о случившемся в сообщении нет. В СК только отметили, что "ход расследования поставлен на контроль".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 февраля сообщил в Telegram о попытке отравления своего помощника, командира спецназа "Ахмат" и заместителя командующего вторым армейским корпусом Алаудинова. По его словам, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Отравление получили Алаудинов и два его адъютанта. Они лечились сначала в медсанбате, затем в Москве. Из последнего сообщения Кадырова следует, что Алаудинов полностью поправился.

Чечня Ахмат Апты Алаудинов СКР Александр Бастрыкин
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