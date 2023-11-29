Минцифры планирует с 2024 г. возобновить выделение грантов на ИТ-разработки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует с 2024 года возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку ИТ-разработок, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах TAdviser Summit.

В октябре в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ к первому чтению Шадаев говорил, что средств на новые гранты для поддержки ИТ-разработок на 2024 год не предусмотрено.

В принятом законе о бюджете средства на гранты есть, сказал министр в среду.

"Деньги на 2024 год есть. Со следующего года мы возобновляем две программы (грантовые - ИФ) - по линии фонда Бортника и ИЦК (индустриальные центры компетенций - ИФ)", - сказал Шадаев.

По его словам, будет изменен размер софинансирования проектов со стороны государства - с 80% до 50%, уточнил Шадаев.

Он также отметил, что и на 2025 год планируется принятие новой программы выделения грантов. "Надеемся, что средства тоже будут", - отметил министр.

В начале ноября Шадаев заявлял, что Минцифры по итогам аудита отказалось от дальнейшего предоставления напрямую грантов IT-разработчикам, сосредоточится на стимулировании спроса за счет предоставления субсидий заказчикам, а также на поддержке стартапов. Он отмечал, что на поддержку напрямую новых разработок IT-компаний, которые раньше подавали заявки в Минцифры, у министерства "не хватает ни экспертизы, ни детального глубокого понимания технологии для того, чтобы определить, какой продукт нужно финансово поддержать, а какой в этом смысле не требует такой поддержки".

Минцифры приостановило выделение новых грантов в июле после задержания экс-замглавы министерства Максима Паршина, курировавшего эту работу. Тогда Минцифры заявляло, что проведет аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте.