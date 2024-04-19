На Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 после боевого задания

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 упал в Ставропольском крае из-за технической неисправности, летчики катапультировались, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - добавили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.