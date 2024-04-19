Правительство и "Газпром" определят источники финансирования газификации СНТ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительству РФ совместно с "Газпромом" предстоит определить источники финансирования программы газификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), находящихся в газифицированных населенных пунктах, сообщил глава "Газпром Межрегионгаза" Сергей Густов на встрече со студентами Российского госуниверситета нефти и газа.

"В поручении президента есть пункт о необходимости определиться с финансированием работ. Уверен, что правительство Российской Федерации определит совместно с "Газпромом" источник финансирования этой программы", - сказал он.

Густов напомнил, что по классической газификации, которая длится уже 2,5 года, газ доведен до 1,2 млн домовладений (560 тысяч домов уже пользуются газом), в 2024 году планируется довести эту цифру до 1,5 млн.

"Потенциал догазификации СНТ соизмерим - около 1,5 млн домов дополнительно", - заметил он.

По его данным, газифицированы 8073 СНТ, а число негазифицированных домовладений в уже газифицированных СНТ - 428,5 тысячи.

При этом количество негазифицированных СНТ - 14,1 тысячи, а количество негазифицированных домовладений в таких СНТ - 1,1 млн.

"И уже со вчерашнего дня наши компании начали прием этих заявок. Подчеркну, это так же просто, как при той классической догазификации. И сайт Госуслуг, и сайт Единого оператора газификации, и газораспределительные организации (..) - любым способом житель, наш гражданин, проживающий или имеющий дом в садовом некоммерческом товариществе, имеет право подать заявку на догазификацию", - сказал Густов, заметив, что для подачи заявки нужны паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом и решение общего собрания садового некоммерческого товарищества о начале газификации этого СНТ.

"Потому что, как известно, и дороги, и все места общего пользования - это коллективная собственность членов СНТ. Нужно разрешение "Газпрому", его газораспределительным организациям провести эти работы", - пояснил он.

Густов сообщил, что, как и при классической газификации, ""Газпром", а также региональный оператор газификации (их в стране 13), доведут газ до границы земельного участка заявителя. "А люди, проживающие, должны будут приобрести газоиспользующее оборудование, обустроить газовое хозяйство внутри своего дома", - добавил он.

Прирост потребления газа в стране в рамках реализации газификации и догазификации составляет "20+ млрд куб. м газа" к 2030 году.

Густов сообщил также, что в следующем году планируется закончить газификацию Сахалина, строительство газопровода "Сила Сибири 2" позволит газифицировать Красноярский край, обсуждается газификация Мурманской области, севера Карелии, Бурятии, Иркутской области.

16 апреля вышло постановление правительства, по которому владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать участниками программы социальной газификации. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населённых пунктов. На домовладение и землю должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества, а его протокол - приложен к заявке о подключении.

В постановлении определена новая категория, которая может бесплатно осуществить догазификацию к своим участкам в СНТ. Это граждане, чьи домовладения располагаются на территории садового товарищества, которые находятся в газифицированном населенном пункте. Лица, имеющие правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, могут подавать заявки в газораспределительную организацию. ГРО с момента получения заявки проверяет комплектность документов, а также присутствие СНТ в программе газификации.