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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Армении во вторник проходят акции протеста против передачи Азербайджану территорий в Тавушской области на северо-востоке страны.

Как сообщают армянские СМИ, местные жители перекрыли автодороги местного значения в Тавушской области, автотрассу в Грузию, а также автотрассу Ереван-Севан.

19 апреля в аппарате премьера Армении заявили, что впервые между Арменией и Азербайджаном на участке четырех сел в Тавушской области на северо-востоке Армении будет демаркированная государственная граница.

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Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам восьмого заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера и азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

Между тем, на участках четырех сел в Тавушской области Армении продолжаются акции протеста против передачи территорий Азербайджану.

В интервью ряду британских СМИ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в минувший понедельник, что Ереван "продемонстрировал свою искренность"

"Мы зафиксировали, что правительство республики Армения готово предпринять шаги в пределах своих полномочий, чтобы в тех азербайджанских селах, а именно Кызыл Гаджилы, Хейримли, Ашаги Аскипара, Баганис Айрум, где сейчас люди не живут, жизнь людей стала бы возможной, проживание стало бы возможным", - сказал он.

Армения Азербайджан
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