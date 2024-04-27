Суд арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Иванова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд арестовал Антона Филатова, подозреваемого в особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Подробностей дела в суде не сообщили.

По данным "Коммерсанта", Филатов ранее был руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний. Как отмечает газета, "одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Антон Филатов работал до 2019 года, являлся арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов".

Филатову инкриминируется ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Следственный комитет сообщил о задержании Тимура Иванова 23 апреля. Затем он был арестован до 23 июня. Также по этому делу арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин. Фомину вменяют дачу взятки (ст.291 УК), Иванову и Бородину - получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Фигуранты дела уже обжаловали свой арест. Иванов отрицает свою вину.