Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Суд арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Иванова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд арестовал Антона Филатова, подозреваемого в особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Подробностей дела в суде не сообщили.

По данным "Коммерсанта", Филатов ранее был руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний. Как отмечает газета, "одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Антон Филатов работал до 2019 года, являлся арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов".

Филатову инкриминируется ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Следственный комитет сообщил о задержании Тимура Иванова 23 апреля. Затем он был арестован до 23 июня. Также по этому делу арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин. Фомину вменяют дачу взятки (ст.291 УК), Иванову и Бородину - получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Фигуранты дела уже обжаловали свой арест. Иванов отрицает свою вину.

Тимур Иванов Минобороны Антон Филатов Олимпситистрой Басманный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 27 апреля

Депутаты хотят обязать иностранцев письменно обещать уважать традиционные ценности

Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters Габова

Госдуме предложили ввести новый режим высылки иностранцев из России

Госдуме предложили ввести новый режим высылки иностранцев из России
Паводок в России

В Тюменской области уровень Ишима у села Абатское превысил 12 метров

В Тюменской области уровень Ишима у села Абатское превысил 12 метров

Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела Crocus

Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела Crocus

Москва будет искать пути преодоления возможных санкций ЕС в отношении СПГ РФ

Минцифры РФ предложило продавать сим-карты иностранцам только по биометрии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });