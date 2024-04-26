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Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, следует увеличить, чтобы они были не меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу.

"В крайне несправедливом положении находятся женщины, уволенные в связи с ликвидации той или иной организации или бизнес-структуры. Вдумайтесь: пособия по беременности и родам для них составляют менее тысячи рублей в месяц", - сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, посвященном Дню парламентаризма.

Это, отметила она, в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе тех, кто имеет стаж работы менее полугода.

"То есть женщина мало того что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не меньше минимальной оплаты труда", - сказал Матвиенко.

Она попросила сенаторов и депутатов проработать этот вопрос совместно.

Мероприятия Совета законодателей проходят в Таврическом дворце в Петербурге с 25 по 26 апреля.

Валентина Матвиенко
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