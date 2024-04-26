Матвиенко призвала проанализировать доступность мер поддержки многодетных семей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Регионам следует проанализировать реальную доступность действующих мер поддержки многодетных семей, а также осведомленность о них граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не буду называть конкретные субъекты, но это просто недопустимо, чтобы многодетным семьям выдавали участки, где элементарно нет никакой инфраструктуры, света, дорог", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, посвященном Дню российского парламентаризма.

Матвиенко также известны регионы, где многодетным семьям предлагают бесплатно посещать музеи, театры или зоопарки, но только в будний день и в определенное время. "Родители, как правило, работают, дети учатся, и получается, что сама по себе мера хорошая, а воспользоваться ей проблематично", - сказала она.

Матвиенко призвала субъекты РФ оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи.

По ее мнению, Россия способна переломить ситуацию в вопросах рождаемости, предпосылками к чему она считает грядущее вступление во взрослую жизнь поколения, рожденного в 2000-х годах, а также желание 70% россиян, согласно данным Росстата, иметь двух или более детей.

Ранее на заседании Совета законодателей Матвиенко предложила поднять пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, до уровня не ниже минимального размера оплаты труда.

Мероприятия Совета законодателей проходят в Таврическом дворце в Петербурге с 25 по 26 апреля.