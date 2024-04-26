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В Минэнерго не увидели последствий паводков для добычи и переработки нефти

Был остановлен только Орский НПЗ, который и так должен был прерваться на ремонт

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Паводки в российских регионах не повлияли на объемы добычи и переработки нефти, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов после совещания о прохождении осенне-зимнего периода 2023-2024 гг.

"Никак не отразилось на добычных проектах (паводки в ряде субъектов РФ - ИФ). На производстве нефтепродуктов никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен. Но он и так должен был уходить в ремонт. (...) Можно сказать, что в части нефтеперерабатывающих и нефтедобычных проектов мы не пострадали", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что отгрузка топлива с Орского НПЗ на фоне его приостановки не прекращалась. Сейчас, по словам министра, завод запущен, продолжается его выход на полную мощность.

На фоне аномального паводка в Оренбургской области "Орскнефтеоргсинтез" 7 апреля объявил об остановке работы Орского НПЗ. Компания продолжала отгрузку топлива из резервуарного парка, однако предупреждала контрагентов о возможном смещении сроков отгрузок продукции. Завод был снова запущен 19 апреля.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков 25 апреля сообщил, что наводнение в Оренбуржье не отразилось на добыче нефтекомпании в регионе: "Наши активы находятся за пределами зон подтопления".

Сильный паводок сейчас наблюдается и в другом нефтедобывающем регионе - Тюменской области.

Наводнение в Орске

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Александр Дюков Минэнерго Николай Шульгинов Орский НПЗ Газпром нефть Оренбургская область Тюменская область
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