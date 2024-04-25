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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Добыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Добыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения, сообщил журналистам глава НК Александр Дюкова.

"Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления", - сказал он.

Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть-Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов, добавил Дюков.

Газпромнефть-Оренбург Александр Дюков Оренбургская область Газпром нефть
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