Добыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Добыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения, сообщил журналистам глава НК Александр Дюкова.

"Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления", - сказал он.

Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть-Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов, добавил Дюков.