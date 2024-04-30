Неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS рассыпались у села близ Симферополя

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей Симферопольского района об опасности приближения к кассетным боеприпасам, рассыпавшимся после поражения ночью американских ракет.

"Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он призвал людей не поднимать подозрительные предметы и не приближаться к ним, вызвать сотрудников МЧС и МВД.