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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Керченскую переправу закрыли из-за непогоды

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Керченская переправа временно закрыта, сообщается в официальном телеграм-канале госавтоинспекции Кубани.

Отмечается, что Керченское паромное сообщение временно прекращено в связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра.

"В целях недопущения заторовых ситуаций на маршрутах к мосту, рекомендуем всем, кто планирует поездку в Крым или обратно, в том числе на легковом транспорте, воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы", - отмечается в сообщении.

Крым Керченская переправа
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