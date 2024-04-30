Керченскую переправу закрыли из-за непогоды

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Керченская переправа временно закрыта, сообщается в официальном телеграм-канале госавтоинспекции Кубани.

Отмечается, что Керченское паромное сообщение временно прекращено в связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра.

"В целях недопущения заторовых ситуаций на маршрутах к мосту, рекомендуем всем, кто планирует поездку в Крым или обратно, в том числе на легковом транспорте, воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы", - отмечается в сообщении.