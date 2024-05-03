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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Уроженца Украины заподозрили в попытке поджога военного объекта в Мордовии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Украины, пытавшегося совершить теракт в Мордовии, сообщает республиканское управление ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, после начала СВО мужчина "пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию".

"В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в республику Мордовия, где получил гражданство РФ. Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России", - говорится в сообщении.

В частности, сообщает УФСБ, в одном из мессенджеров он стал контактировать с представителями украинских спецслужб и предложил за вознаграждение оказывать им содействие.

"При попытке выполнения задания по поджогу одного из объектов вооруженных сил РФ на территории республики Мордовия мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. При нем обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении 50-летнего мужчины возбуждены дела по ст. 275 (госизмена) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Он арестован.

Мордовия Украина
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