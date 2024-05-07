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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России начинается в Большом Кремлевском дворце.

После церемонии Путин получит право находиться на посту еще 6 лет - до 7 мая 2030 года.

Сразу после инаугурации президент РФ должен издать указ о назначении и.о. премьер-министра, который в соответствии со статьей 116 Конституции подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Президент РФ проведет во вторник ряд рабочих встреч, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Одна из них начнется сразу после завершения церемонии", - отметил он.

Владимир Путин
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