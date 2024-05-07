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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Путин заявил, что РФ готова к диалогу по стратегической стабильности на равных

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в своей инаугурационной речи.

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"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, кто видит в России надежного и честного партнера", - сказал глава государства, добавив, что "это действительно мировое большинство".

Вместе с тем, по словам президента, Россия "не отказывается от диалога с западными государствами". "Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать Россию, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", - сказал Путин.

"Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития "мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности". "В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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