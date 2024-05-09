РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что военные России и Белоруссии приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

"Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Текст ответов размещен в четверг на сайте Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.