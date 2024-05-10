Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фракция партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, заявил руководитель фракции Владимир Васильев.

"Фракция единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина исходя из того, какая работа была проведена за последний период", - сказал он журналистам в пятницу.

В свою очередь секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак отметил, что представители парламентского большинства на встрече договорились о продолжении конструктивного взаимодействия с правительством.

Со своей стороны, первый замруководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин сообщил, что в пятницу на встрече с Мишустиным обсуждали вопрос по кандидатуре только председателя правительства, другие возможные кандидатуры на посты министров или вице-премьеров не назывались.

"Все, что касается кандидатур заместителей председателя правительства или отдельных министров, то у нас на 12-е число назначено проведение комитетов, это будет практически целый день происходить, там будут обсуждаться кандидатуры, которые предложит Михаил Владимирович", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что кандидатуру Мишустина на должность премьера России поддержали фракции ЛДПР, "Справедливая Россия - За Правду!" и "Новые люди". Фракция КПРФ воздержится от голосования по его кандидатуре на этот пост.

В пятницу Госдума на пленарном заседании рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Мишустина на должность премьер-министра.

Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства, сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты зададут вопросы о выполнении задач, поставленных президентом.

В преддверии заседания в Госдуме прошли встречи Мишустина с думскими фракциями.