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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

СФ в понедельник проведет консультации по назначению министров силового блока

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Консультации в комитетах Совета Федерации по вопросу назначения министров силового блока пройдут в понедельник, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента РФ Андрей Турчак.

"Консультации пройдут в понедельник. Естественно, все комитеты, потом совет палаты зададут вопросы", - сказал он журналистам в пятницу.

В пятницу Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Согласно закону, премьер назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. После этого новый глава кабмина должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а Думе на утверждение - кандидатуры вице-премьеров и министров. Однако глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации.

Андрей Турчак Совет Федерации СФ
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