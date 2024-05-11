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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

СК провел обыски в компании, автобус которой упал в реку в Петербурге

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Петербургские следователи провели обыски в компании-перевозчике, которой принадлежит упавший в Мойку автобус, сообщает в субботу пресс-служба СК РФ.

"Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью", - говорится в сообщении.

Допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и другие ответственные сотрудники. Назначены необходимые экспертизы, в том числе техническая, которая позволит установить состояние транспортного средства.

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В производстве СКР находится уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство ходатайствует о передаче в свое производство дела, расследуемого полицией по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Накануне в центре Петербурге водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, внутри которого, по данным МВД, было около 20 человек, упало в реку Мойку.

Погибли семь человек. Водитель задержан.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО "Такси" с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Петербург СКР ООО "Такси"
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