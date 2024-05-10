Компанию, чей автобус упал в Мойку, не раз штрафовали за нарушения при перевозке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - С 2022 года суды Петербурга более двадцати раз привлекали к административной ответственности ООО "Такси", чей автобус попал в ДТП на Поцелуевом мосту, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

С 1 января 2022 года по 10 мая 2024 года Московский и Октябрьский районные суды привлекали компанию к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) 23 раза, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, "на общество были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей".

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку. По данным МЧС, три человека погибли и шестеро пострадали, в том числе четверо находятся в состоянии клинической смерти.

К ликвидации ДТП были привлечены 69 человек и 18 единиц техники.

По факту аварии СК возбудил два уголовных дела.