Дело возбудили по факту обрушения части дома в Коми

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбудили по факту обрушения в минувшую субботу нежилой части здания общежития в Печоре (Коми), следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В Печоре 11 мая произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома №69 на Печорском проспекте. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. Обошлось без жертв.

По информации пресс-службы республиканского МЧС, продолжается разбор завалов. Снесена часть крыши дома, чтобы она не угрожала специалистам.

Утром в Печору прибыла аэромобильная группировка спасателей из Сыктывкара.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, дом оцеплен и охраняется полицией.

Все жильцы эвакуированы. Часть из них временно поселились у родственников, 11 человек разместились в пункте временного размещения.

С 13 мая планируют начать выплаты денежных компенсаций жильцам дома на приобретение квартир. Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств на компенсацию за потерю имущества. Работы по расселению пострадавших начнутся с 15 мая. Расселению подлежат 104 помещения общей площадью более 2 тыс. квадратных метров.