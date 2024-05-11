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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Пятиэтажка частично обрушилась в Печоре в Республике Коми

Пятиэтажка частично обрушилась в Печоре в Республике Коми
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пятиэтажный кирпичный дом частично обрушился в городе Печора (Республика Коми) в субботу, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Речь идет о доме №69 на Печорском проспекте. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и приступили к разбору завалов.

Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения: школа-интернат и детский дом.

Информация по пострадавшим уточняется. Причина обрушения выясняется.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил на личной странице в соцсети, что вылетел на место происшествия. По его словам, обрушился подъезд дома, который имеет статус бывшего общежития и признан аварийным.

По информации региональных СМИ, в 2023 году возбудили дела из-за нарушения прав жильцов нескольких домов в Печоре. В их числе было и указанное общежитие. Прокуратура установила, что провести капремонт невозможно, поскольку здание имеет признаки аварийности несущих конструкций и перекрытий.

Коми
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