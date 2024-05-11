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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Полномочия вице-премьеров будут распределены после рассмотрения кандидатур

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров в новом составе правительства будут утверждены после рассмотрения их кандидатур Госдумой РФ и дополнительных консультаций с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, некоторые вице-премьеры по его предложению должны сохранить свои посты.

"Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Мишустина с президентом", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Михаил Мишустин
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