МЧС в третий раз прервало работы на месте ЧП в Белгороде из-за ракетной опасности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вновь прервали работы на месте обрушения подъезда в белгородской многоэтажке из-за опасности атаки ракет в областном центре.

"Очередной, третий, сигнал "ракетная опасность" объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 16:03.

В воскресенье телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что специалисты МЧС РФ спасли еще одного пострадавшего при обрушении секции жилого дома в Белгороде, пострадавший госпитализирован с серьезным ранением.

Телеканал также сообщает, что все жители частично обрушившегося в Белгороде на улице Щорса дома эвакуированы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об обрушении секции 8-подъездного 10-этажного жилого дома в результате обстрела со стороны Украины. По последним данным, в результате обрушения пострадали 19 человек.