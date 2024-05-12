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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Из-под завалов в Белгороде достали тело седьмого погибшего

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов обрушившегося подъезда, сообщает в воскресенье МЧС России.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о шести погибших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что спасатели вытащили тела семерых жителей: четырех женщин и троих мужчин.

"Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он также сообщил, что в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Все жильцы переселены. Часть из них отправилась к родственникам, часть - в пункты временного размещения на безопасной территории. На местах работают медики и психологи.

По данным Гладкова, из-за обрушения части жилого дома на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

Белгород
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