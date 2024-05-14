Сенаторы завершили консультации по кандидатам на посты глав ведомств силового блока

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации завершил начатые накануне консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД.

"Признать состоявшимися консультации по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - говорится в постановлении палаты.

"Мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные, профессиональные, надежные, проверенные кадры, способные решать самые сложные задачи, что они неоднократно подтверждали на деле", - сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В обсуждении приняли участие и сами кандидаты, сенаторы задавали им вопросы.

В понедельник претендентов на эти должности обсудили на своих заседаниях профильные комитеты Совфеда.

Сенаторы проводили консультации по кандидатурам, которые в воскресенье в Совет Федерации внес президент. Это претенденты на посты глав МИД (Сергей Лавров), Минобороны (Андрей Белоусов), МВД (Владимир Колокольцев), Минюста (Константин Чуйченко), МЧС (Александр Куренков), директоров ФСБ (Александр Бортников), СВР (Сергей Нарышкин), ФСО (Дмитрий Кочнев), Росгвардии (Виктор Золотов), а также на должность начальника Главного управления специальных программ президента (Александр Линец).

В списке оказались почти все действующие руководители этих ведомств за исключением Сергея Шойгу, возглавлявшего Минобороны и назначенного секретарем Совета безопасности.

Проведение таких консультаций относится к ведению Совета Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции.

Согласно регламенту палаты, кандидатуры, предложенные президентом, предварительно обсуждаются в соответствии с вопросами ведения профильными комитетами, а затем на заседании Совета Федерации. На консультации в СФ приглашаются и сами кандидаты. В ходе обсуждения сенаторы могут задавать им вопросы.

Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое направляется главе государства.

Процедура проведения консультаций не требует вынесения решения о каком-либо одобрении или поддержке сенаторами кандидатур по итогам их рассмотрения.

Решение о назначении на эти должности принимает президент после консультаций с Советом Федерации.