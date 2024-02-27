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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Определен порядок снятия средств c ИИС-3 в особой жизненной ситуации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, которым определяется порядок и сроки получения средств c индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) в случае особой жизненной ситуации.

По действующему законодательству, инвестор может снять деньги с ИИС без прекращения действия договора для оплаты дорогостоящего лечения. В утвержденный правительством перечень вошло 18 видов такого лечения, среди которых хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, острого инфаркта миокарда, инсульта и др.

Согласно опубликованному ЦБ документу, чтобы получить выплату со счета, клиент должен направить заявление своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. К нему нужно приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, в котором указана необходимость лечения и его стоимость.

Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов.

Указание должно вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока

ИИС ИИС-3 Банк России ЦБ РФ
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