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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Набиуллина допустила отток капитала после изъятия акций СМЗ у миноритариев

ЦБ обеспокоен этим прецедентом и будет занимать активную позицию по этому вопросу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России обеспокоен прецедентом изъятия акций у миноритариев "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) и продолжит занимать активную позицию в этом деле, заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут структурировать тогда наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время. Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно", - сказала она.

"В законе, мы считаем, что прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать. Мы понимаем насколько это важно для рынка, для инвесторов, для всех участников, будем продолжать занимать активную позицию", - добавила она.

ЦБ ранее в мае подал апелляцию на решение суда об изъятии в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод", принадлежащих миноритарным держателям.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателям.

22 марта Набиуллина на пресс-конференции выразила от имени ЦБ обеспокоенность прецедентом изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. 23 апреля НАУФОР высказал озабоченность этим прецедентом, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота. Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Апелляции на решение Пермского краевого арбитража подали свыше 30 физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица, в том числе "Мосбиржа").

НАУФОР СМЗ Соликамский магниевый завод Мосбиржа Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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