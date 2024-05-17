Суд рассмотрит апелляцию ЦБ на изъятие акций СМЗ вместе с остальными жалобами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) 29 июля начнет рассмотрение апелляционной жалобы Банка России по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, принадлежащих миноритарным держателям, сообщается в картотеке арбитражных дел.

ЦБ выступает в этом деле в качестве третьего лица. Рассмотрение жалобы назначено на 14:00 (по местному времени), в это же время будут рассматриваться жалобы и других сторон.

Свыше 30 физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица) подали апелляции на решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателей.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 9,6 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства. Среди подавших апелляционные жалобы - ПАО "Московская биржа", АО "Инвестиционная компания "Регион"" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), а также физические и юридические лица.

Рассмотрение части жалоб назначено на 29 июля на 14:00. Ряд жалоб пока не принят к производству.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, не раз выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.