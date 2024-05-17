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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Суд рассмотрит апелляцию ЦБ на изъятие акций СМЗ вместе с остальными жалобами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) 29 июля начнет рассмотрение апелляционной жалобы Банка России по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, принадлежащих миноритарным держателям, сообщается в картотеке арбитражных дел.

ЦБ выступает в этом деле в качестве третьего лица. Рассмотрение жалобы назначено на 14:00 (по местному времени), в это же время будут рассматриваться жалобы и других сторон.

Свыше 30 физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица) подали апелляции на решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тысячи миноритарным держателей.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 9,6 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства. Среди подавших апелляционные жалобы - ПАО "Московская биржа", АО "Инвестиционная компания "Регион"" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тысячи акций), а также физические и юридические лица.

Рассмотрение части жалоб назначено на 29 июля на 14:00. Ряд жалоб пока не принят к производству.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, не раз выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

НАУФОР Московская биржа СМЗ Соликамский магниевый завод Росатом Эльвира Набиуллина Генпрокуратура
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