Жалоба "Мосбиржи" об изъятии акций СМЗ будет рассмотрена в июле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) принял к производству жалобу ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" по делу об истребовании акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в пользу государства, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Рассмотрение дела назначено на 29 июля на 14:00 (12:00 по Москве). "Мосбиржа" выступает в этом деле в качестве третьего лица.

На эту же дату и время назначено рассмотрение апелляционных жалоб АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, ему принадлежит свыше 9,3 тысячи акций) и ряда физических лиц-ответчиков.

Ранее больше 30 физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица) направили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте 2024 года по иску прокурора региона истребовал в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 9,6 тысячи акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тысячи штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

Жалобы некоторых апеллянтов пока не приняты к производству.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим прецедентом, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота. Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государству в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.