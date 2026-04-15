Суд по иску трех банков запретил J.P. Morgan продолжать разбирательства против них в ФРГ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале апреля удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ), Абсолют банка и Челиндбанка о запрете J.P. Morgan SE (Германия) продолжать против них разбирательства в Земельном суде во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Как сказано в определении на сайте арбитража, суд запретил J.P. Morgan SE, его директорам, должностным лицам, правопреемникам и конечным бенефициарам начинать и продолжать разбирательства в Земельном суде во Франкфурте на-Майне против ТКБ, Абсолют банка, Челиндбанка и ООО УК "Альфа-Капитал" по делу, связанному с причинением вреда в результате удержания, изъятия и блокировки денежных средств.

Суд обязал J.P. Morgan SE в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу отозвать иск в Земельный суд во Франкфурте-на-Майне, а также предпринять все зависящие от него меры, направленные на прекращение таких разбирательств, инициированных ранее.

Суд также запретил J.P. Morgan SE продолжать и инициировать любые разбирательства против ТКБ, Абсолют банка, Челиндбанка и УК "Альфа-Капитал" в государственных судах ФРГ по делам, прямо или косвенно связанным с фактом причинения вреда в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в нарушение исключительной компетенции российских судов.

Кроме того, суд запретил J.P. Morgan SE получать и приводить в исполнение в любом государстве любые арбитражные (третейские) решения, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда ТКБ, Абсолют банку и Челиндбанку, в том числе полученные в рамках дела в Земельном суде во Франкфурт-на-Майне или любых иных судах и арбитражах, за исключением судов Российской Федерации, полученные в нарушение исключительной компетенции российских судов.

В случае неисполнения J. P. Morgan SE любого из запретов в течение 14 календарных дней с даты вступления в силу судебного акта, суд решил взыскать с него в пользу ТКБ судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с 15-го календарного дня с даты вступления судебного акта в силу, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза.

В случае неисполнения любого из запретов суд решил однократно взыскать с J.P. Morgan SE в пользу УК "Альфа-Капитал" судебную неустойку в размере 67,7 млн евро в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату платежа.

Иск был подан ТКБ в декабре 2025 года. Третьими лицами при подаче иска назывались Абсолют банк, Челиндбанк и УК "Альфа-капитал".

Суд 16 февраля 2026 года отказал ТКБ в принятии мер обеспечения по иску.

10 марта суд удовлетворил ходатайства Абсолют банка и Челиндбанка и изменил их процессуальный статус на созаявителей.

ТКБ просил суд запретить J.P. Morgan SE инициированное иностранным банком разбирательство против ТКБ в Земельном суде во Франкфурте-на-Майне. Процесс связан с причинением вреда ТКБ в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств.

ТКБ по итогам 2025 года занимает 24-е место, Абсолют банк - 28-е, Челиндбанк - 71-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".