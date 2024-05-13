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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Защита находящегося в СИЗО Владивостока военнослужащего из США обжаловала арест

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного по обвинению в краже американского военнослужащего Гордона Блэка, который находится в СИЗО Владивостока, обжаловала избранную ему судом меру пресечения, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системе Приморского края.

"Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая, после чего материал для рассмотрения будет направлен в вышестоящую инстанцию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд пришел к выводу, что гражданин США "под тяжестью предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу".

УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке.

Ранее в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже.

По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался улететь на родину.

Приморье Владивосток Гордон Блэк
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