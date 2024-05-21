ИКАР в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 г. из-за погоды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в третий раз за месяц снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз на 2,5 млн тонн меньше предыдущего - 83,5 млн тонн против 86 млн тонн. При этом "прогнозная вилка" составляет 79-87 млн тонн.

Оценка экспортного потенциала пшеницы снижена до 45 млн тонн с 47 млн тонн.

Валовой сбор зерна ИКАР оценивает теперь в 132 млн тонн против 135 млн тонн, экспортный потенциал - в 57 млн тонн против 59,5 млн тонн.

По словам Рылько, прогнозы снижаются из-за неблагоприятных погодных условий. "Если в европейской части страны посевы пострадали от заморозков, то в Сибири главная проблема в том, что из-за непогоды трудно зайти в поле. Там серьезное отставание от оптимальных сроков сева, его большая часть пройдет за пределами этих сроков, что скажется на урожае", - сказал он.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ также не исключает корректировки прогноза сбора зерна в этом году, которая пока составляет 132 млн тонн.

По оценке ведомства, из-за заморозков в ряде центральных регионов требуется пересеять сельхозкультуры на 900 тыс. га.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна против 157,6 млн тонн в 2022 году.