Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Фото: Марат АбулхатинТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда", - сказал Песков.

В воскресенье вертолет Раиси разбился при сильном тумане в горной местности на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.