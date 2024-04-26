Суд приговорил к 17 годам колонии "крабового короля" Кана по делу об организации убийства

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу приговорил к 17 годам лишения свободы находящегося в международном розыске сахалинского бизнесмена, "крабового короля" (так его называют в СМИ) Олега Кана по делу об организации заказного убийства, сообщили "Интерфаксу" в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Кан осужден за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке", - сказал представитель управления.

Суд установил, что в 2010 года Кан организовал убийство предпринимателя Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Подсудимый, говорится в сообщении, разработал план преступления, нашел за вознаграждение исполнителя убийства и пособника - жителя Сахалинской области. Пособник пригласил предпринимателя во Владивосток под видом деловых переговоров для развития коммерческой деятельности. Следуя инструкциям, Пхиденко прибыл к ресторану "Три богатыря", рядом с которым его застрелили.

Поскольку Кан скрылся от следствия за пределы РФ и находится в международном розыске, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. В январе гособвинение просило назначить Кану 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Корее. Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля доли перешли в собственность РФ). В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Рассмотрение второго иска Генпрокуратуры на 17,4 млрд руб. продолжится 2 мая.