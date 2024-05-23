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Суд отложил апелляции рыбопромышленников по делу на 359 млрд рублей на 13 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд на заседании 23 мая отложил на 13 июня рассмотрение апелляционных жалоб, поданных ответчиками по делу о взыскании с ряда сахалинских рыбопромысловых компаний и связанных с ними лиц 358,7 млрд рублей, сообщил из суда корреспондент "Интерфакса".

В РоссииСуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублейЧитать подробнее

Иск был подан в Приморский арбитражный суд Генпрокуратурой к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана.

По мнению ведомства, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Южной Корее.

21 марта арбитражный суд удовлетворил иск в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля перешли в собственность РФ). В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Всего Генпрокуратура подала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам, общие претензии по ним, как сообщалось, составляют 376 млрд рублей. В среду Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Приморского края о возвращении встречного иска, поданного ответчиками по второму иску - на 17,4 млрд рублей.

Генпрокуратура Приморский край Олег Кан Сахалин
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